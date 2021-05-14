Türkiye ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye

ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen, ABD Donanması´na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi ‘USCGC Hamilton´ Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

14 Mayıs 2021, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Marmara Denizi´nden saat 16.00´da Çanakkale Boğazı´na giriş yapan ABD Donanması´na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi ‘USCGC Hamilton´, saat 17.30 sıralarında Nara Burnu’nu dönerek, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ‘USCGC Hamilton´, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tercümesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 3 arkadaşa mezar olmuştu! Olayda sır perdesi aralanıyor