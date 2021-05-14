ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale Boğazı’ndan geçen, ABD Donanması´na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi ‘USCGC Hamilton´ Ege Denizi´ne doğru yol aldı.
14 Mayıs 2021, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi´nden saat 16.00´da Çanakkale Boğazı´na giriş yapan ABD Donanması´na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi ‘USCGC Hamilton´, saat 17.30 sıralarında Nara Burnu’nu dönerek, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ‘USCGC Hamilton´, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.
Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
DHA