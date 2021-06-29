Dünya ABD salgının önüne geçemiyor! 1 günde 185 kişi koronavirüsten öldü

ABD salgının önüne geçemiyor! 1 günde 185 kişi koronavirüsten öldü

Dünya

ABD salgının önüne geçemiyor! 1 günde 185 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 604 bin 152'ye çıktı.

29 Haziran 2021, Salı 19:08 Son Güncelleme:
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Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı, 16 bin 9 artışla 33 milyon 641 bin 427'ye yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 185 artarak 604 bin 152 oldu.

California, 3 milyon 817 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 995 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 598 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 672 ve Texas'ta 52 bin 279 olarak kayıtlara geçti.

153 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 179 milyondan fazla kişiye ilk doz, 153 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 316 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 448 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 514 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 397 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

AA

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