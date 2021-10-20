Dünya ABD salgının önüne geçemiyor! Son 24 saatte 2 bin kişi öldü

ABD salgının önüne geçemiyor! Son 24 saatte 2 bin kişi öldü

Dünya

ABD salgının önüne geçemiyor! Son 24 saatte 2 bin kişi öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 46 artışla 728 bin 313'e yükseldi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 88 bin 298 artarak 45 milyon 140 bin 220 olarak kayıtlara geçti. Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 728 bin 313'e ulaştı.

California, 4 milyon 830 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 191 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Teksas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79'una en az bir doz, yüzde 68,6'sına iki doz, yüzde 6,2'sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 219,1 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,4 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 10,9 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

AA

İlgili Haberler
AY.4.2 alarmı! Koronavirüste kötü haberKoronavirüste korkutan artış! Vaka sayısı 8 milyona yaklaştı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşkı için tahttan vazgeçen Mako, Prenses olarak son kez sarayda