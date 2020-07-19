Fransız Donanmasına bağlı savaş gemisi dün Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Bugün de ABD Donanmasının 6. Filosuna bağlı, güdümlü füze firkateyni DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' saat 18.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Füze firkateyninin ön ve arka bölümünde ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu da gözlendi. Geminin güvertesinde bir çocuğun koşarak oyun oynadığı görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Tatbikat için Karadeniz'e gitti

Dün ve bugün Karadeniz'e geçen savaş gemilerinin 'Sea Breeze 2020' tatbikatı için Karadeniz'e gittiği belirtildi.

ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Donanmamızın Karadeniz'de NATO Müttefiklerimizle çok uluslu tatbikatlara katılması ABD'nin Avrupa'nın toplu savunması için kararlı bir somut temsilidir" denildi.

20-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında icra edilecek olan tatbikat için yine aynı Twitter hesabından, Türkiye, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Norveç, Romanya, İspanya, Ukrayna ve ABD'nin yer aldığı tatbikata 27 savaş gemisi, 19 uçak 9 ülkenin 2000 personelin katılmasının planlandığı belirtildi.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)







