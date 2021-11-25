Türkiye ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Türkiye

ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na bağlı 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçişini yaklaşık bir saatte tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.

25 Kasım 2021, Perşembe 18:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD Donanması'nın güdümlü füze destroyer sınıflarının ilk gemisi olan 51 borda numaralı 'USS Arleigh Burke' adlı gemi, saat 18.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 155 metre boyundaki gemi yaklaşık bir saat süren geçişin ardından Karadeniz'e açıldı. 

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN/İSTANBUL(DHA)




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Helalleşmek, yüzleşmek, hesaplaşmak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
24 Kasım
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Polis baskınında ele geçirildi! 10 milyon TL değerinde