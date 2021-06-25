Türkiye ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Destroyerin ön ve arka bölümlerinde ağır silahlarla nöbet tutan askerlerin olduğu ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'i terk etti.

25 Haziran 2021, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait DDG 58 Borda numaralı 'USS Laboon' isimli güdümlü füze destroyeri 15 gün önce Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açılmıştı. Gemi saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu görüldü. Destroyerin ön ve arka bölümünde ağır silahlarla nöbet tutan askerler dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açılan savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti.


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