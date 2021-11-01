Türkiye ABD savaş gemisi İstanbul'da demirledi! 3 gün kalacak

ABD savaş gemisi İstanbul'da demirledi! 3 gün kalacak

Türkiye

ABD savaş gemisi İstanbul'da demirledi! 3 gün kalacak

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 22:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.

AA

İlgili Haberler
Uygunsuz mesaj cinayeti! 19 yaşındaki genç kurşun yağdırdı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Hakan Çelik
Hayallerdeki SUV
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Anahtar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uygunsuz mesaj cinayeti! 19 yaşındaki genç kurşun yağdırdı