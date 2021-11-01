ABD savaş gemisi İstanbul'da demirledi! 3 gün kalacak
ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.
01 Kasım 2021, Pazartesi 22:08 Son Güncelleme:
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LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.
AA
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