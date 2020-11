ABD seçimlerinde son durum

Dünyanın her noktasında saniye saniye izlenen ABD seçimlerinde ilk sonuçlar arka arkaya geliyor, uluslararası televizyonlar tüm gelişmeleri canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor. ABD'nin doğu yakasındaki eyaletlerinde sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazandığı eyaletler netleşmeye başladı.

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da izleyen Donald Trump'ın kazandığı eyaletlerin listesi şöyle:

Louisiana, Arkansas, Güney Carolina, Tennessee, Missouri, Oklahoma, Mississipi, Alabama, Indiana, Kentucky, West Virgina, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Wyoming, Louisiana ve Nebraska.

Biden ise, New York, Colorado, New Mexico, Connecticut, Illinois, New Jersey, Maryland, Virginia, Washington D.C, Delaware, Massachusetts, Maine, Rhode Island ve Vermont gibi eyaletlerde zafer kazandı.

Memleketi Delaware'de kameralar karşısına çıkan Demokrat aday Joe Biden, "Seçim sonucu konusunda iyimserim. Son oy sayılana kadar sayım devam edecek. Kimin kazandığını sadece ABD halkı söyleyebilir, sonuçtan iyimserim. İnancınızı kaybetmeyin, bunu kazanacağız" dedi. Dakikalar sonra konuşan Başkan Donald Trump ise, "Büyük yükseliş yaptık ancak seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyiz. Oylar sandıklar kapandıktan sonra toplanamaz" ifadesini kullandı. Seçimin sonuçları, sandık başına gidilmeden önce kararsız olarak adlandırılan 10’dan fazla eyalete bağlı. Bu eyaletler, Beyaz Saray'ı kazanmak için gerekli olan 270 seçici delege oyunun kazanılmasında kritik rol oynayacak.

Söz konusu eyaletler Florida, Georgia, New Hampshire, Kuzey Carolina, Ohio, Michigan, Pennsylvania, Teksas, Wisconsin, Mİnnesota, Arizona, Nevada ve Iowa. Ancak bu eyaletlerden bazılarındaki postayla kullanılan oy sayısının yüksekliği ve sayım sürecine ilişkin farklı kurallar nedeniyle sonuçların bu gece alınması beklenmiyor.

2016'da kıl payı kazandı

Bu gece yakından takip edilen kilit eyaletlerden biri Florida. Eyalette halihazırda oyların yaklaşık yüzde 80’i sayıldı ve iki aday yarışı başa baş götürüyor. Oy verme işlemi eyaletin tüm bölgelerinde TSİ 04.00'te sona erdi. Florida, seçim yarışının hep çok başa baş geçtiği bir eyalet. Burası her ne kadar Donald Trump'ın sık sık ziyaret edip kaldığı bir yer olsa da, Trump 2016'da burayı ancak kıl payı kazanabildi. Florida'nın 29 delegesinin olması ve belli bir partinin kalesi olmaması burayı da en kritik eyaletlerden biri haline getiriyor. Buranın bir başka özelliği de 1964 yılından bu yana bu eyaleti kazanan adayın Başkanlık seçimini de kazanmış olması.

Biden'ın kampanya ekibi Florida'yı kazanma konusunda gerçekçi olduklarını ve ihtimalin azaldığını ancak bunun kötüye gidişin başlangıcı olmadığını söylediler. Her halükarda Biden'ın Florida'yı kaybetmesi, seçimin oldukça zorlu geçeceği anlamına gelecek.

Senato ve Temsilciler Meclisi seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.





