Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’ın azledilmesi çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’ın azledilmesi çağrısı

Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’ın azledilmesi çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunarak, "Senato Demokrat liderine ve Başkan Yardımcısına, 25. ek maddeyi devreye sokarak Başkanı görevden almaya çağırıyorum" dedi.

07 Ocak 2021, Perşembe 23:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nda seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı basmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, dün Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunmuş, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" demişti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Schumer’ın ardından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’de Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunarak, "Senato Demokrat liderine ve Başkan Yardımcısına, 25. ek maddeyi devreye sokarak bu Başkanı görevden almaya çağırıyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı ve kabinenin harekete geçmemesi halinde Pelosi, Kongre’nin parti grubu ile birlikte suçlama kararı alabileceğini belirtti.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir fotoğraf çekmiştim
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trump kabinesinden ilk istifa geldi