Dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nda seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı basmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, dün Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunmuş, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" demişti.

Schumer’ın ardından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’de Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunarak, "Senato Demokrat liderine ve Başkan Yardımcısına, 25. ek maddeyi devreye sokarak bu Başkanı görevden almaya çağırıyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı ve kabinenin harekete geçmemesi halinde Pelosi, Kongre’nin parti grubu ile birlikte suçlama kararı alabileceğini belirtti.

İHA