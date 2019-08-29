Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylül ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 6 Eylül'de Türkiye'ye geleceğini bildirdi.