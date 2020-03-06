Dünya ABD, Türkiye ve Rusya için kararını verdi

ABD, Türkiye ve Rusya için kararını verdi

Dünya

ABD, Türkiye ve Rusya için kararını verdi

Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması için ABD'den destek geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada krizin hafifletilmesi ve tehlikeli durum için umut verici bir adım olduğu belirtildi.

06 Mart 2020, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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ABD yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün İdlib’de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bununla beraber ABD’nin, NATO müttefiki Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi beklediği belirtilen açıklamada, "Artık en önemli kısım, Esed ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak" değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Suriye’deki çatışmaya son vermenin tek yolunun, ülke çapında ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 Sayılı Kararı kapsamında siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

Moskova'da görüşme yapıldı

Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova’da yapılan görüşmeler sonucunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib’de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

AA

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