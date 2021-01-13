Dünya ABD, ülkeye girişte yolculardan corona virüs testi isteyecek

ABD, ülkeye girişte yolculardan corona virüs testi isteyecek

Dünya

ABD, ülkeye girişte yolculardan corona virüs testi isteyecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu.

13 Ocak 2021, Çarşamba 01:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip corona virüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.

AA

İlgili Haberler
Japonya'da corona virüsün mutasyona uğramış başka türü tespit edildiRusya'da corona virüsün daha hızlı bulaşan türüne rastlandıAB Komisyonu, Moderna'nın corona virüs aşısına onay verdiDünya genelinde corona virüs vaka sayısı 87 milyonu geçti


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD Genelkurmay Başkanlığı, Biden'ı resmen açıkladı