ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Corona virüs insan yapımı değil
Çin'de ortaya çıkan ve giderek tüm dünyada hızla yayılan corona virüsle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Kimileri Çin'deki hayvan pazarından yayıldığını kimileri ise laboratuvarda özel olarak üretildiğini söylüyordu. Tüm bu söylentilerin ardından ABD'den önemli bir haber geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, corona virüsün insan yapımı olmadığı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilere ulaştıklarını belirtti.
30 Nisan 2020, Perşembe 22:11 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip corona virüsün (Kovid-19) “insan yapımı” olmadığı ve “genetiğiyle oynanmadığı” sonucuna ulaştığını açıkladı. DNI'dan yapılan açıklamada, “İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hem fikir.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtildi.
Trump yönetimi, virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti.
Çinli yetkililer iddialar için asılsız demişti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.
Pompeo, “Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.
Çinli yetkililer ise söz konusu iddiaların “asılsız” olduğunu belirtmişti.
AA