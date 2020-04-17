Dünya ABD üssüne saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD üssüne saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Dünya

ABD üssüne saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Afganistan'daki üssüne saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

17 Nisan 2020, Cuma 12:08 Son Güncelleme:
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ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'da çalışan Afgan personellere düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde bulunan ABD'nin Bagram Hava Üssü'nde çalışanların, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Şehkar, saldırıda Bagram'da çalışan 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını söyledi.

Saldırganların bölgeden kaçtığını ifade eden Şehkar, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA


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