ABD ve Rusya zirvesi için tarihi belli oldu! Konu Ukrayna...

ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda devam eden gerilim uzun süredir adım adım tırmanıyor. Rusya, ABD ve NATO'ya ültimatom niteliğindeki şartlarını açıklamış ABD ise Avrupa olmadan Avrupa güvenliği konusunda masaya oturulamayacağını net bir şekilde belirterek Rusya'nın taleplerini geri çevirmişti.

TARİHLER BELLİ OLDU

ABD yönetiminden bir sözcü, ABD ve Rusya'nın 10 Ocak'ta güvenlik görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

Sözcü, Rusya ve NATO'nun da muhtemelen 12 Ocak'ta müzakerelere başlayacaklarını duyururken, Moskova, Washington ve birkaç Avrupa ülkesinin de dahil olduğu daha geniş bölgesel toplantının ise 13 Ocak'ta gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın güvenlik taleplerini 10 Ocak'ta Washington ile görüşmeyi planladığını doğruladı.

UKRAYNA OLMADAN UKRAYNA İLE İLGİLİ HİÇBİR KARAR VERİLMEYECEK

İsmi açıklanmayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü görüşmelere ilişkin, "Rusya endişelerini masaya yatırabilir, biz de Rusya'nın faaliyetleriyle ile ilgili endişelerimizi masaya yatıracağız. İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar ve aynı fikirde olmayacağımız alanlar olacak. Diplomasi bununla ilgili.” dedi.

Sözcü, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir kararın verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.