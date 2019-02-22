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ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Ankara'da bir araya geldi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov Ankara'da bir araya geldi

22 Şubat 2019, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Ankara'da bir araya geldi

Afganistan Zirvesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde başladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov bir araya geldi.

Rusya'nın ve Amerika'nın Suriye politikalarında sıcak saatler yaşanırken masadaki bir diğer konu ise Afganistan.

İki temsilcinin görüşmesinde Afganistan'daki son durumun ve Moskova'da düzenlenmesi planlanan yeni Afganistan Konferansı'na ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.

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