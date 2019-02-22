ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Ankara'da bir araya geldi

ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Ankara'da bir araya geldi ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov Ankara'da bir araya geldi