ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

Slovakya'da da OHAL ilan edildi

Slovakya hükümeti, yeni tip koronavirüsün neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini ve yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

OHAL’in hükümete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini, "Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovkya’da (Kovid-19’un yol açabileceği) olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Denisa Sakova ve Savunma Bakanı Peter Gajdos'un talebi üzerine hükümet, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında ordunun 500 asker ile polise yardımcı olması konusunda karar aldı.

Sınırda görev alacak askerler, ihtiyaç durumunda ülke genelinde görev yapabilecek.

AA



