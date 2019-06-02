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ABD vize başvurularında sosyal medya bilgilerini isteyecek

ABD, vize için başvuranlardan sosyal medya bilgilerini de talep edecek

02 Haziran 2019, Pazar 15:26 Son Güncelleme:
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ABD vize başvurularında sosyal medya bilgilerini isteyecek

BBC'de yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." denildi.

Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı, ancak ABD’ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği kaydedildi.

AA




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