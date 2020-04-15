Dünya ABD'de 13 Türk corona virüs kurbanı oldu

ABD'de 13 Türk corona virüs kurbanı oldu

Dünya

ABD'de 13 Türk corona virüs kurbanı oldu

Binlerce kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ABD'de 13 Türk salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

15 Nisan 2020, Çarşamba 10:52 Son Güncelleme:
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ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki N.Y., korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.Y., 22 Mart’ta kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Brooklyn Mouth Sinai Kings Hywy Hastanesinde tedavi görürken korona virüs hastalığına yakalanmıştı.

Kalp krizini atlatan N.Y. aynı hastanede korona virüs tedavisi görüyordu. N.Y.’nin hayatını kaybetmesi sonucu ise ülkede korona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 13'e yükseldi.

New Jersey'de 7, New York'ta 3, Pensilvanya’da 2 ve Illinois eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplamda 13 Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA


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