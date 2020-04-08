ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor.

New York Times, buna ülkenin dört bir yanından örnekler veriyor.Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.

New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Covid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor. Virginia'da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak koronavirüsün yazıldığı belirtiliyor.





Gazeteye konuşan uzmanlara göre koronavirüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları gösteriyor.

19 gün bekletilen cesetten alınan örnek pozitif çıktı

Kamu sağlığı uzmanlarının pandemi sırasında gerçekleşen ölümlerin nedenlerini derlemenin normal şartlarda aylar veya yıllar aldığına dair görüşlerini aktaran NYT, günümüzde ise yetkililerin günlük ölü ve vaka sayısı paylaştığını, halkın da bu eksik verilere bakarak salgının boyutunu anlamaya çalıştığını söylüyor.

Gazetenin verdiği örneklerden birinde, koronavirüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığı aktarılıyor.







