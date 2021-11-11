Dünya ABD'de 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk koronavirüs aşısı oldu

ABD'de 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk koronavirüs aşısı oldu

Dünya

ABD'de 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk koronavirüs aşısı oldu

ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının kullanılmasına onay verilmesinin ardından ilk 1 haftada bu yaş aralığında yaklaşık 900 bin çocuğun aşı olduğu açıklandı.

11 Kasım 2021, Perşembe 01:21 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, günlük basın toplantısında, 2 Kasım'da ABD Hastalık Kontrol Merkezinin onay vermesinin ardından ilk 1 haftada yaklaşık 900 bin çocuğun aşı olduğu ve randevu alıp aşı gününün gelmesini bekleyen yaklaşık 700 bin çocuk bulunduğu bilgisini paylaştı.

ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.

AA

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