ABD’de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi
ABD’de Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda uygulanmasına onay verildi.
03 Kasım 2021, Çarşamba 02:09 Son Güncelleme:
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları Kovid-19 aşısı Pfizer-BioNTech'in 10 mikrogramlık pediatrik dozunun, ülkede yaşayan 28 milyon 5-11 yaş arası çocuğa yapılmasını uygun buldu.
Pfizer’in milyonlarca doz aşıyı eczanelere göndermeye başladığı ve aşılamanın 3 Kasım’dan itibaren başlayabileceği bildirildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için 29 Ekim’de onay vermişti.
AA