ABD'de 50 araç birbirine girdi!

ABD'de bir TIR şoförü, Missouri eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti

17 Şubat 2019, Pazar 12:08 Son Güncelleme:
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ABD'de 50 araç birbirine girdi!

Kentucky'den Las Vegas'a seyreden TIR şoförü Jamon Weaver, I-70 otoyolunda buzlanma nedeni ile oluşan kazayı görerek yavaşladı ancak arkadan seyreden araçlar durumu fark edemeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Weaver o anları cep telefonuna kaydetti. 50'ye yakın aracın karıştığı bu zincirleme kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


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