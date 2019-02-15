Altı yaşındaki çocukla çıplak halde duşa giren Christine Alyce Slayman'in, adı açıklanmayan çocuk için seks oyuncağı siparişi verdiği ve duş sırasında cinsel içerikli sözler söyledi belirlendi.

Ele geçirilen iki videonun 2015 yılında Christine Alyce Slayman'in evinde çekildiği ortaya çıktı. Olayı araştıran FBI aynı yıl içerisinde kayıt edildiği tespit edilen 16 videoya daha ulaştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Christine Alyce Slayman 40 yıl hapse mahkum edildi.

Christine Alyce Slayman'in çektiği videoları erkek arkadaşına gönderdiği ve daha sonra telefonundan sildiği belirtildi.

Polis şimdi başka videoların olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Slayman'in yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kişi yaşanan olaya inanamadığını ve arkadaşının, küçük çocuğun hayatını ve çocukluğunu çaldığını söyledi.



