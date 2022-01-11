Dünya ABD'de 6,7'lik depremle sallandı!

ABD'de 6,7'lik depremle sallandı!

Dünya

ABD'de 6,7'lik depremle sallandı!

ABD’nin Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Ocak 2022, Salı 15:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. 

Merkez, depremin merkez üssünü Alaska’daki Nikolski bölgesinin yaklaşık 91 kilometre güneydoğusu olarak belirtirken, depremin derinliğini ise 33 kilometre olarak açıkladı. 

Depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mina Urganların sırrı neydi?
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son depremler: Alaska'da deprem! 6.7 şiddetinde sallandı