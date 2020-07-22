Alaska Yarımadası açıklarında gerçekleşen depremin en yakın yerleşim noktasına uzaklığı, 98 kilometre. Tsunami uyarısı verildi.

ABD'nin Alaska Yarımadası'nda yerel saatle akşam 22.12'de çok şiddetli bir deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.8 büyüklüğündeki depremin en yakın yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiriyor.

Sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. USGS, şiddetli depremin ardından 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde artçıların kaydedildiğini duyurdu.

Tsunami uyarısı

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Alaska'da yaşayanlar için tsunami uyarısı verdi.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Alaska Yarımadası açıklarından geçiyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.



