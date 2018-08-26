ABD’de apartmanda yangın: 8 ölü

Chicago İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Little Vilage bölgesindeki 3 katlı bir apartmanda yerel saatle 04.00’te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

6'SI ÇOCUK 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, 6’sı çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. İftaiye ekiplerinin bir saat içerisinde söndürdüğü yangında, bir köpeğin telef olduğu, 1 itfaiye erinin de yaralandığı kaydedildi.

AA