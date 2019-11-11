Bloomberg'ün haberine göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple'ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Apple henüz bir açıklama yapmadı

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti.

"Apple Card" ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

iPhone'lara 'cinsiyetsiz emoji' gelmişti

Apple'ın iOS 13.2 güncellemesiyle 350'den fazla emoji gelmişti. Yeni emojiler arasında cinsiyetten bağımsız karakterler, engelli insanları simgeleyen ifadeler ve daha birçok detaylı emoji bulunuyor.

iOS 13.2 güncellemesi, birçok toplumsal hassasiyet göz önünde bulundurularak oluşturuldu. 350'den fazla emojinin sunulduğu güncellemede ayrımcılığa ve toplumsal ötekileştirmeye karşı bir duruş sergilenmesi amaçlanıyor.

İşitme cihazları, tekerlekli sandalyeler, protez uzuvlar, kılavuz köpekler ve hayatın içinden daha nice insan emojisi 'Unicode Konsorsiyumu'ndaki emojiler arasında bulunuyor.

AA