Yetkililer, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir bara silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.