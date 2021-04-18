Dünya ABD'de bara yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'de bara yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Dünya

ABD'de bara yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Son dakika haberine göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bara silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

18 Nisan 2021, Pazar 15:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yetkililer, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir bara silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs destek hattında skandal sözler!