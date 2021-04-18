ABD'de bara yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Son dakika haberine göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bara silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
18 Nisan 2021, Pazar 15:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yetkililer, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir bara silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
BUNLARI DA OKUYUN