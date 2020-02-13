ABD'nin Tennesse eyaletindeki Mount Carmel kasabası belediye başkanı Christopher Scott Jones'un, Kasım 2014 ile Ocak 2016 yılları arasında öz büyükannesinin hesabından ölmeden önce kendi adına toplamda 394 bin dolar değerinde çek yazdığı ortaya çıktı. Jones, hakkındaki suçlamalar nedeniyle pazartesi günü gözaltına alındı. Olay, 2016'nın Mart ayında Jones'un annesi ve iki dayısının kendisine dava açması üzerine soruşturma başlatılmasıyla ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Jones'un anneannesi Marceline Carpenter, alzheimer hastasıydı ve söz konusu çeklere imza atacak rızası yoktu. Buna rağmen Jones, anneannesinin Batı Virginia'daki gayrimenkul varlığını kendisine bıraktığı iddiasında bulundu, soruşturma sırasında ise anneanesinin alzheimer hastası olduğunu ve anneannesinden toplamda ne kadar para aldığını inkâr etti. Jones, suçlu bulunursa, 15 ila 25 sene hapis cezasıyla karşı karşıya.