Ülkenin New Jersey eyaletinde bir eve sürpriz bir kargo geldi. Kargoyu teslim alan ev sakinleri, kolilerdeki henüz "sipariş edilmeyen" mobilya ürünlerinin neden geldiğini anlayamadı. Ancak durum daha sonra anlaşıldı. Çift, ürünlerin, evin 22 aylık üyesi Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

Ayaansh, annesinin çevrim içi olarak sepetine eklediği ürünleri almıştı. Olayı aktaran NBC muhabiri, Ayaansh'ın bu hareketinin tesadüfi olmadığını söyledi. Öyle ki çocuk, çevrim içi alışveriş yaparlarken ebeveynini gözlemlemişti. Ayrıca, pandemi nedeniyle sanal ortamda derslere katılan büyük kardeşlerini izlemişti. Dolayısıyla teknolojik birçok detaya hakim olmuştu.

Aile, Ayaansh'ın daha büyük alışverişler yapmasını engellemek için güçlü şifreler ve yüz tanıma uygulamaları kullanmaya karar verdi.