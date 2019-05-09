ABD’de bir evden binden fazla silah çıktı

Son günlerde okullar, ibadethaneler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri gibi mekanlarda yaşanan silahlı saldırılarla gündeme gelen ABD’de bir evde bulunan silahlar ülkedeki silahlanma sorununu gözler önüne serdi.

Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi Jeff Lee, yaptığı açıklamada, yasa dışı silah ürettiği ve sattığından şüphelenilen bir kişinin evine ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu yetkilileri ile ortak operasyon düzenlendiğini belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda söz konusu şüphelinin gözaltına alındığını belirten Jeff, evde binden fazla silah bulunduğunu kaydetti.

AA