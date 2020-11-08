ABD'de bir köpek belediye başkanı seçildi
ABD’nin Kentucky eyaletinde, Wilbur Beast isimli Fransız bulldog cinsi köpek Rabbit Hash isimli küçük bir kasabanın belediye başkanı seçildi. Rabbit Hash kasabası 1990'lı yıllardan beri köpekleri yönetici olarak seçiyor. Seçimler genellikle yardım amaçlı yapılıyor ve toplanan paralar hayvan barınaklarına bağışlanıyor.
08 Kasım 2020, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Kentucky eyaletinde bulunan Rabbit Hash kasabası sakinleri, Wilbur Beast isimli köpeği belediye başkanı olarak seçti. Wilbur Beast 13 bin 143 oyla, şimdiye kadar en çok oyun sahibi olan belediye başkanı oldu. Sputnik'te yer alan habere göre, ayrıca 22 bin 985 oyla şimdiye kadarki en yüksek katılım oranı görüldü. Wilbur Beast, kasabanın başına geçirilen ilk köpek değil. Kasaba, 1990’lı yıllardan beri köpekleri belediye başkanı olarak seçiyor.
Kasaba sakinleri, istedikleri köpeğin adını oy pusulasına yazarak oy kullanıyor ve Rabbit Hash Tarih Cemiyeti’ne 1 dolar bağışlıyor. Kasabanın ilk köpek belediye başkanı ise Gooft Borneman-Calhoun isimli bir köpekti.
https://twitter.com/WLWT/status/1039520652917702657
Rabbit Hash kasabasının ilk "kadın" başkanı olan Lucy, 2008-2016 yılları arasında görev yapmıştı ve 2018 yılında hayata gözlerini yummuştu.
https://twitter.com/nyclass/status/798187564062621696
Lucy'nin ardından başkan seçilen diğer köpek ise pitbull cins Brynneth Pawltro olmuştu.
ABD'de başkan seçilen köpek etkinliği, hayvan barınakları ya da kasabalar için para toplamak için kullanılıyor. Başkan seçilen köpekler, belediye ofislerinde yaşamaya başlıyorlar.