San Francisco'nun 30 kilometre doğusunda bulunan Orinda kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırının gece saat 23.45 sularında gerçekleştiği bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi.

Olayın, Oakland'daki üniversite öğrencilerinin katıldığı bir partide gerçekleştiği bildirildi. İki polis helikopteri, saldırının gerçekleştiği alanın üzerinde uçuyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, yetkiler tarafından bir bilgilendirme yapılmadı.

(Milliyet)



