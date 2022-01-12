ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Gardena Memorial Hastanesi'nde eski bir güvenlik görevlisi, çürüyen cesetlerle dolu arızalı bir dondurucuyu temizlemesi emredildikten sonra eski işverenine dayanılmaz çalışma koşulları nedeniyle dava açtı. İsminin açıklanmasını istemeyen adam duygusal travma ve olumsuz sağlık sonuçları için tazminat istiyor.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Gardena Memorial Hastanesi, son haftalarda koronavirüsten hayatını kaybeden hastalarla ilgilenmediği haberleri ile sık sık gündeme geldi. Yerel Haber sitesi CBSLA, hastanenin otoparklarından birinde Ceset torbalarının taşındığını gösteren hava görüntülerini yakaladı ve cesetlerin yağmurda dışarıda bırakıldığını gösterdi.

CESETLERİ GÖZ GÖRE GÖRE ÇÜRÜMEYE TERK ETTİLER

İddialara göre, güvenlik görevlisi hastanenin morgunda yer alan kırık soğutucular konusunda üstlerini defalarca kez uyardı. Ancak üstleri dolapların bozuk olmadığını iddia ederek cesetleri göz göre göre çürümeye terk etti.

İŞTEN ÇIKARMAKLA TEHDİT ETTİ

21 yaşında ve saatlik ücreti 15,50 Dolar olan güvenlik görevlisi hastane yönetiminin kendisini ceset torbalarını açmaya, ceset torbalarını değiştirmeye ve kişileri yeniden etiketlemeye zorladığını iddia ederek dava açtı. İddialara göre hastane yönetimi cansız bedenlerle uğraşmak istemeyen eski güvenlik görevlisi ve hemşireyi işten çıkarmakla tehdit etti.

ÇÜRÜYEN CESETLER KAN TORBASI HALİNE GELDİ

Güvenlik görevlisi yaptığı açıklamada “Hemşirelik bölümündeki biri bu cesetlere dokunma konusunda rahat değilse, ben bu cesetlere dokunurken nasıl güvende hissedeceğim. Üstelik buradaki cesetler çürüdükleri için artık cansız bedenler olmaktan çıkıp adeta birer kan çuvalına döndü. Cesetleri taşırken defalarca kez patladı ve kopmuş uzuvlar ortalığa saçıldı" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Gardena Memorial Hastanesi CBSLA'ya yaptığı açıklamada, hastane morgunun aşırı kalabalık ile mücadele ettiğini ve geçici soğutma üniteleri elde etmek için çalıştıklarını belirtti.