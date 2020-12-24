Dünya ABD'de corona virüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

ABD'de corona virüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

Dünya

ABD'de corona virüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

ABD'de yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.

24 Aralık 2020, Perşembe 02:02 Son Güncelleme:
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"Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" konumundaki ABD'de, Pfizer ve BioNTech'in aşısı ile Moderna'nın geliştirdiği aşı uygulanmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre, ülkede bugüne kadar 1 milyon 8 bin 25 kişi aşı oldu. Aşı uygulamasında, ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına öncelik tanınıyor.

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ABD'de bugüne kadar 18 milyon 770 binden fazla kişide virüs tespit edilirken, 332 bin 500'den fazla kişi ise hayatını kaybetti.

AA

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