ABD'de corona virüs aşısı olmak isteyenler saatlerce kuyrukta bekledi
ABD Florida'da corona virüs aşısı olmak isteyenler kuyrukta saatlerce bekledi.
01 Ocak 2021, Cuma 13:02 Son Güncelleme:
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ABD’nin Florida kentinde corona virüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Florida'da corona virüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı. ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis’in, CDC’nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.
DHA