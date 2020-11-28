Dünya ABD'de corona virüs aşısının kimlere uygulanacağı gelecek hafta belli olacak

ABD'de corona virüs aşısının kimlere uygulanacağı gelecek hafta belli olacak

Dünya

ABD'de corona virüs aşısının kimlere uygulanacağı gelecek hafta belli olacak

ABD'de corona virüs aşısının öncelikli olarak uygulanacağı kişilerin kimler olacağı gelecek salı günü açıklanacak.

28 Kasım 2020, Cumartesi 13:11 Son Güncelleme:
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), corona virüs (Covid-19) aşısını ilk sırada kimin olması gerektiğini önermek için Salı günü toplanacak. ABD medyası corona virüs aşılarının kimlere uygulanması gerektiğine ilişkin uzmanların aşının sağlık çalışanlarına yapılması konusunda ısrarlı olduğunu ifade etti.

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Toplantının CDC tarafından kurulan bir alt komite olan Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. CDC uzmanları, sağlık çalışanlarına aşı önceliği verilmesinin yanı sıra hayatın devamı için çalışan işçilere ve 65 yaş üstü kişilere de öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan ABD, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen corona virüs aşısından 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurmuştu.

DHA

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