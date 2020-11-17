Dünya ABD'de corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Dünya

ABD'de corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 856 artarak 252 bin 791'e yükseldi.

17 Kasım 2020, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 797 artışla 11 milyon 545 bin 284'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 856 artarak 252 bin 791’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 23 bini, toplam test sayısı da 170 milyonu geçti. Ülkede en çok vaka 1 milyon 106 bin 235 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 4 bin 896 vakayla Kaliforniya ve 889 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

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New York, 34 bin 33 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 886 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 876 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

AA


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