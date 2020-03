ABD’de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 473’e yükseldi

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden ABD’de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı 8 bin 478 artarak 35 bin 225’e, ölü sayısı ise 133 artarak 473’e ulaştı. ABD’de dün Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747, ölü sayısı ise 340 olarak duyurulmuştu. ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde Çin ve İtalya’nın ardından 3. sırada yer alıyor.

En çok vaka New York’ta

Eyalet bazında bakıldığında ABD’de en çok vakanın New York eyaletinde olduğu görülüyor. Vaka sayısı 16 bin 916 olan New York’u bin 996 vaka ile Washington, bin 914 vaka ile New Jersey eyaletleri takip ediyor. En çok ölümün, 99’u New York şehrinde olmak üzere 153 ile New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor.

New York’u 98 ölümle Washington ve 33 ölümle California eyaletleri takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı çalışan ulusal muhafızları göreve çağırdıklarını duyurmuştu.

AA