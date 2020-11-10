Bilim & Teknoloji ABD’de corona virüs öldürme makinesi geliştirildi

ABD’de corona virüs öldürme makinesi geliştirildi

Bilim & Teknoloji

ABD’de corona virüs öldürme makinesi geliştirildi

ABD merkezli Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘corona virüs öldürme makinesi’ geliştirdiğini duyurdu.

10 Kasım 2020, Salı 22:48 Son Güncelleme:
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ABD’nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘corona virüs öldürme makinesi’ geliştirdiğini duyurdu. Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

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Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve corona virüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

Nanowave’in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.

ABD (DHA)


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