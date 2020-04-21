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ABD’de corona virüse karşı Hz. Muhammed’in hadisleri reklam panolarında yayınlandı

Dünya

ABD’de corona virüse karşı Hz. Muhammed’in hadisleri reklam panolarında yayınlandı

ABD’de corona virüs salgını ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

21 Nisan 2020, Salı 01:00 Son Güncelleme:
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD’de Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı. ABD’nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini korona virüs salgınına karşı kullanıldı. Reklam panosunda "Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın" ifadelerine yer verildi.

ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 784 bin 201’e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837’ye ulaştı.

İHA

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