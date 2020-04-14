Dünya ABD'de corona virüsten can kaybı 25 bini aştı

ABD'de corona virüsten can kaybı 25 bini aştı

Dünya

ABD'de corona virüsten can kaybı 25 bini aştı

ABD’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

14 Nisan 2020, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversites'inin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. 

ABD'de en ağır bilanço New York'ta 

ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi. 



AA


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