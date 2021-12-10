ABD'de beklenen enflasyon sayıları açıklandı. Ekimde ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü.

Yıllık tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8’i görerek 1982 yılı sonrasındaki zirvesine ulaşırken aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa sebep olan ürünlerin arasında yüzde 6,1 artan benzin fiyatları bulunurken kiralar, ikinci el araç ve gıda maliyetleri de artış gösterdi.

ABD ENFLASYONUNUN DOLAR VE ALTINA ETKİSİ

Verinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatı 1773 dolardan 1782 dolara yükseldi.

Veri sonrasında dolar/TL, 13,90’ın üzerinde yer alıyor.