Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 252 bine yakın çocuğun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Raporda, yaz başında azalan çocuk Kovid-19 vakalarının geçen ay katlanarak arttığı ve 3 Ağustos-2 Eylül arasında ABD’de 750 binden fazla çocuğun Kovid-19’a yakalandığı belirtildi.

Buna göre çocuklar ülkedeki toplam vakaların yüzde 15,1’ini oluştururken geçen hafta bu oran yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Salgının başından beri Kovid-19 teşhisi konulan çocuk sayısı ise 5 milyonu aştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, aileleri Kovid-19 enfeksiyonundan sonra çocuklarda görülebilen MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) semptomları konusunda uyardı.

Çocuklarda genellikle Kovid-19 enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan nadir bir rahatsızlık olan MIS-C’nin, çoklu organ tutulumuna yol açarak ağır bir tabloya ve ölüme yol açabileceği belirtildi.

CDC, MIS-C’nin semptomları arasında karın ağrısı, gözlerde kızarıklık, göğüs ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, ishal, kusma bulunduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 1529 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 283 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1529 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 650 bin 697'ye çıktı.

California, 4 milyon 435 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 727 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 540 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 638, New York'ta 54 bin 481 olarak kayıtlara geçti.

AA



