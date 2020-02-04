Ekonomi ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu kabul edildi

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu kabul edildi

Ekonomi

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu kabul edildi

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

04 Şubat 2020, Salı 00:34 Son Güncelleme:
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New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankası'nın başvurusuna olumlu yanıt verdi. Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.

AA

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