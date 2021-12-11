ABD'de hortum felaketi can aldı. Arkansas eyaletinde meydana gelen hortum, bakımevini vurdu. Oluşan hasar sonucunda en az 50 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.









ÇATI ÇÖKTÜ 20 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bölgedeki Bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgarın etkisi ile çöktü.Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.

VALİ AÇIKLADI: EN AZ 50 KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLİR

ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan etti. Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanına göre , Monette Manor bakımevinde yaklaşık 90 yatak vardı. Hortumun bakımevinde büyük hasara yol açtığı açıklandı.