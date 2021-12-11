ABD'de hortum felaketi can aldı. Arkansas eyaletinde meydana gelen hortum, bakımevini vurdu. Oluşan hasar sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.









ÇATI ÇÖKTÜ 20 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bölgedeki Bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgarın etkisi ile çöktü.Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan etti. Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanına göre , Monette Manor bakımevinde yaklaşık 90 yatak vardı. Hortumun bakımevinde büyük hasara yol açtığı açıklandı.