ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), havacılık güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle erteleme talebinde bulunmuştu.

Ancak AT&T ve Verizon, geçici güvenlik önlemleri alarak bir süre 5G'yi havaalanlarında uygulamayacaklarını açıkladı.

Uçak üreticileri, C-Bandı spektrumlu 5G kablosuz sinyallerinin uçakların hassas elektronik cihazları ile etkileşime girebileceği ve uçuşları sekteye uğratabileceği konusunda uyarmıştı.

AT&T ve Verizon'un üst düzey yöneticileri ortak bir mektupta, 5 Ocak'ta başlayacak olan 5G servisinin tanıtımının iki hafta ertelenmesi önerisinin "birinci sınıf ve küresel olarak rekabetçi iletişim ağlarının mevzilenmesi için gereken işletim kontrolünün sorumsuz bir şekilde terk edilmesi" anlamına geleceğini belirttiler. Ancak, Fransa'da olduğu gibi, 5G'yi havaalanlarında 6 ay boyunca devreye sokmayacaklarını söylediler.

Mektupta, "Fizik yasaları Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da aynıdır. ABD havayollarının Fransa'da her gün uçuş yapmasına izin veriliyorsa, aynı çalışma koşulları ABD'de de bunu yapmalarına izin vermelidir" denildi.

Ancak FAA yetkilileri, Fransa'daki koşulların farklı olduğunu ve bu ülkede faaliyet gösteren telekom firmalarının 5G için ABD'de izin verilenden daha düşük enerji seviyeleri kullandıklarını söylüyor.

Havacılık sektörü ve FAA, 5G'nin radyo irtifa ölçerler gibi hassas uçak ekipmanlarında parazit yapması hakkında endişelerini dile getirmişti.