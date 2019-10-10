ABD'de ilaç firmasına büyük ceza verildi ABD tüketicilerin firmalara açtığı tazminat davalarıyla ünlü bir ülke. Çok basit üretim ya da kullanım hataları yüzünden bile firmalar büyük cezalar ödenmek zorunda kalınabiliyor. Bunun son örneğiyse ciddi bir tıbbi sorun yaşayan bir erkekten geldi...